Hatay'da alüminyum için hasarlı cami kubbesine çıktılar Depremin büyük yıkıma uğrattığı Hatay’da yıkılacak olan cami kubbesindeki alüminyumu söken gençler, metrelerce yüksekte çökme tehlikesini umursamadığı anlar kayıt altına alındı.

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İHA

Hatay Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük yıkıma uğradı.

Depremin ardından kentte evlerin yanı sıra tarihi yapılar ve camiler de hasar aldı.

Kırıkhan ilçesinde hasarlı binaların yıkımları ve enkaz kaldırma çalışmaları ise ekiplerin aralıksız çalışmalarıyla devam ediyor.

Caminin tepesine çıktılar

Bazı kişiler ise, yıkılacak olan bina ve yapılardan maddi değeri olan metalleri sökmek için canlarını hiçe sayıyorlar.

Kırıkhan ilçesi Cumhuriyetin Mahallesi’nde bulunan Merkez Ulucami’de depremde ağır hasar aldı ve ekipler tarafından yıkılacak.

Çekiçle alüminyum söktüler

Caminin çökme tehlikesini umursamayan 2 şahıs, kubbeye çıkarak metrelerce yüksekte çekiçle alüminyum söktüler.

Şahısların bu yaptıkları, hayrete düşürdü.