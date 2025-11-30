Hatay'da amatör lig maçı sonrası ortalık karıştı

- Hatay'da, Samandağspor ile Hassa 1939 Spor arasındaki maç sonrası taraftarlar arasında gerginlik çıktı.
- Çıkan tartışmada pet şişe fırlatıldı, ama polis müdahalesiyle olay büyümeden kontrol altına alındı.
- Herhangi bir yaralanma olmadı ve taraftarlar bölgeden uzaklaştırıldı.
Hatay'da oynanan amatör lig maçının bitiminde iki takım taraftarları arasında çıkan tartışma, karşılıklı pet şişe fırlatmalarına dönüştü.
Saha içinde başlayan tansiyonun tribünlere yansıması üzerine polis ekipleri hızla müdahale etti. Güvenlik güçleri, olayın büyümesini engelleyerek tarafları birbirinden ayırdı.
GERGİN ORTAM KAMERAYA YANSIDI
Olay anları, çevrede bulunan taraftarlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı tribünlerde yaşanan gerginlik, kısa sürede kontrol altına alınırken, taraftarlar bölgeden uzaklaştırıldı.
Karşılaşma sonrası herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.