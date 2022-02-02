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    Hatay'da ambulans şarampole devrildi

    Kumlu ilçesinde yoğun sis nedeniyle ambulansın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
    • AA
    • 02.02.2022 - 14:47
    • Güncelleme : 02.02.2022 - 14:58
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    Hatay'da ambulans şarampole devrildi

    Hatay'ın Kumlu ilçesi Akkerpiç Mahallesi'nde, sis nedeniyle 31 AZJ 64 plakalı ambulans şarampole devrildi.

    3 KİŞİ YARALANDI

    İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ambulans sürücüsü ve iki sağlıkçı, başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    SAĞLIK DURUMLARI İYİ

    Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Hatay da ambulans şarampole devrildi #1

    Hatay da ambulans şarampole devrildi #2


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