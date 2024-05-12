Hatay'da annesinin şırıngayla beslediği evladın tek isteği konuşabilmek Depremde kafasına aldığı darbe sonrası çenesini hareket ettiremez hale gelen ve aylardır konuşamayan Yeliz Seyyar’ın tek hayali annesine ‘anne’ diyerek seslenebilmek...

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DHA

Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay'da büyük yıkıma yol açtı ve 25 bine yakın insan vefat etti.

Depreme Defne ilçesi Çekmece Mahallesi’nde yakalanan Seyyar Ailesi'nin 16 yaşındaki kızı Yeliz Seyyar, enkaz altında kaldı.

Ailesi tarafından kurtarılan genç kız, kafasına aldığı darbe sonrası çenesinde kemik kaybı yaşadı ve çenesini hareket ettiremez hale geldi.

Hastanedeki tedavi sürecinin ardından Antakya ilçesinde konteyner kentte yaşamaya başlayan aile, genç kızı şırıngayla besliyor.

Ailesiyle sadece yazılı olarak iletişim kurabilen Seyyar’ın tek isteğiyse anneler gününde annesine ‘anne’ diyebilmek.

"Kızımın en çok bana sarılıp anne ve baba diyerek kendini sevdirmesini istiyorum"

Kızının en çok anne diyerek sarılmasını isteyen fedakar anne Fatma Seyyar, "6 Şubat depreminde enkazda kaldık. Evimiz yıkıldı. Enkazda ben, kızım ve oğlum kaldık. Biz hafif atlattık ama kızımın çenesi koptu. Abisi hastaneye götürdü. Geçen zaman boyunca çenesinde kemik yok. Çene nakli yapılması gerekiyor. Anneler gününde kızımın bir hediye getirip 'Anne, anneler günün kutlu olsun' demesini çok isterim.

Ama onu şimdi diyemiyor. Kızımı şırıngayla besliyorum. Kızımın sağlığına dönmesini istiyorum. Kızımın en çok bana sarılıp anne ve baba diyerek kendini sevdirmesini istiyorum. Anne demesini istiyorum. Kendi eliyle yemeğini yemesini istiyorum. Dişlerinin olmasını istiyorum. Çenesi ve dişleri yok. Kızımın kendi yemeğini yemesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)