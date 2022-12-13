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    Hatay'da antrepo çatısı çöktü: 2 yaralı

    İskenderun ilçesinde buğday yüklü antreponun çatısının çökmesi nedeniyle tır şoförü ve kepçe operatörü yaralandı. Yaralılar, tedavi amaçlı hastaneye kaldırıldı.
    • 13.12.2022 - 14:23
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 14:25
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    Hatay'da antrepo çatısı çöktü: 2 yaralı

    Hatay'ın İskenderun ilçesinde panik anları yaşandı.

    Sarıseki Mahallesi'nde yaşanan olayda, buğday yüklü antreponun çatısı çöktü.

    2 personel yaralandı

    Bu sırada içeride bulunan ve yükleme yapan tır sürücüsü Mehmet B. ile kepçe operatörü Ahmet S. yaralandı.

    Yaralılar tedavi altında

    Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    İHA'nın haberine göre, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Hatay da antrepo çatısı çöktü: 2 yaralı #1


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