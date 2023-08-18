İHA
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sokakta yükselen sesler, yakınlardaki vatandaşların dikkatini çekti.
Sese doğru giden vatandaşlar, korku dolu bir manzara ile karşılaştı.
Numuneevler Mahallesi’nde sokakta sesler yükseldiğini duyan vatandaşlar, erkek bir şahıs tarafından kadını araç içerisinde darbedildiğini gördü.
O anlar kayıt altına alındı
Bunun üzerine o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.
Araçla olay yerinden ayrıldılar
Görüntülerde, erkek şahsın araca bindirdiği kadın şahsı araç içerisinde darbettiği görüldü.
Kadına şiddetin ardından araç içerisindeki kadın ve erkek sokaktan birlikte ayrıldı.
Görüntü çeken vatandaşsa bu anlara tepki gösterdi.