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- Hatay'da aracıyla beton bariyere çıktı
Hatay'da aracıyla beton bariyere çıktı
Hatay'ın Belen ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjdeki beton bariyerin üzerine çıkıp, asılı kaldı.
- DHA
- 14.04.2021 - 12:54
- Güncelleme : 14.04.2021 - 12:59
Hatay D-91 karayolunun Kıcı mevkisinde meydana gelen olayda, sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, refüjdeki beton bariyere çıkıp, asılı kaldı.
ARAÇTA HASAR OLUŞTU
Kazada yaralanan olmazken, otomobilde hasar oluştu.
Otomobilin asılı kaldığı bariyer üzerinde fotoğrafını çekenler ise sosyal medyadan paylaştı.