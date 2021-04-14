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    Hatay'da aracıyla beton bariyere çıktı

    Hatay'ın Belen ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjdeki beton bariyerin üzerine çıkıp, asılı kaldı.
    • DHA
    • 14.04.2021 - 12:54
    • Güncelleme : 14.04.2021 - 12:59
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    Hatay'da aracıyla beton bariyere çıktı

    Hatay D-91 karayolunun Kıcı mevkisinde meydana gelen olayda, sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, refüjdeki beton bariyere çıkıp, asılı kaldı.

    ARAÇTA HASAR OLUŞTU

    Kazada yaralanan olmazken, otomobilde hasar oluştu.

    Otomobilin asılı kaldığı bariyer üzerinde fotoğrafını çekenler ise sosyal medyadan paylaştı.

    Hatay da aracıyla beton bariyere çıktı #1

    Hatay da aracıyla beton bariyere çıktı #2

    Hatay da aracıyla beton bariyere çıktı #3

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