Hatay'da araçların giremediği sokaklarda çöpler atlarla toplanıyor

Dar ve engebeli sokaklardaki çöpler her sabah toplanarak atların üzerindeki sandıklara yükleniyor ardından çöp konteynerlarına boşaltılıyor.

Dar sokakların temizliğini atlar yapıyor...

Hatay'ın tarihi ilçesi olarak bilinen Belen dar sokaklarıyla ün salıyor.

Kuruluş tarihi 1516 yıllarına dayanan ilçede cadde ve sokak temizliği görevliler tarafından yapılıyor.

Dar ve engebeli sokaklarda ise araçların girememesi nedeniyle çöp toplama işlemi atlarla yapılıyor.

8 yıldır atıyla birlikte çöp topluyor

Bölgede 8 yıldır 'Kıroğlan' isimli atı ile birlikte çöp toplama işini yapan Ahmet Özkök, topladığı çöpleri at üzerindeki sandıklara yükledikten sonra çöp konteynerine boşaltıyor.

"Ben onun sırtından ekmek yiyorum"

Özkök, "Sabah 8'de atımı hazırlıyorum ve dar sokaklarda işe başlıyorum. Topladığım çöpleri konteynerlere boşaltıyorum. İşimi yaparken dar sokaklarda bazen zorluklar yaşıyorum vatandaşlar çöplerini poşetlere doldurup kapı önlerine koyuyorlar ben de onları topluyorum. Atımın ismi Kıroğlan iyi anlaşıyoruz ben ona bakıyorum. Tımarını yapıyorum yemini veriyorum iki arkadaş gibi o da bana bakıyor ben onun sırtından ekmek yiyorum bana asla huysuzluk yapmaz seviyorum atımı" dedi.

İHA'nın aktarımına göre; Vatandaşlar Belen’in doğal yapısından dolayı çöplerin dar sokaklarda böyle toplandığını, yıllardır aksatılmadan bu hizmetin verildiğini söylediler.