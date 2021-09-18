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- Hatay’da araçtan polise ateş açtılar: 4 yaralı
Hatay’da araçtan polise ateş açtılar: 4 yaralı
Ekiplerin dur ihtarına pompalı tüfekle karşılık veren zanlılar 3 polis ve 1 vatandaşı yaraladı.
- İHA
- 18.09.2021 - 08:42
- Güncelleme : 18.09.2021 - 08:47
Hatay’ın Antakya ilçesinde Şükrü Balcı Caddesi’nde asayiş uygulaması yapan polisler şüpheli gördükleri aracı durdurmak istedi.
Araç içerisinde bulunan şahıslar polise ateşle karşılık verdi.
4 YARALI
Kaçan zanlılar kovalama boyunca pompalı tüfekle ateş ederek 3 polisin 1 vatandaşın yaralanmasına sebep oldu.
Hatay’da dur ihtarına uymayan araçtan ateş açıldı VİDEO
ARACI BIRAKIP KAÇTILAR
Polisin kovalama sonucunda aracı Antakya Reyhanlı karayolunda boş araziye bırakarak kaçan zanlıları yakalama çalışmaları sürüyor.