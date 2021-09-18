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    Hatay’da araçtan polise ateş açtılar: 4 yaralı

    Ekiplerin dur ihtarına pompalı tüfekle karşılık veren zanlılar 3 polis ve 1 vatandaşı yaraladı.
    • İHA
    • 18.09.2021 - 08:42
    • Güncelleme : 18.09.2021 - 08:47
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    Hatay’da araçtan polise ateş açtılar: 4 yaralı

    Hatay’ın Antakya ilçesinde Şükrü Balcı Caddesi’nde asayiş uygulaması yapan polisler şüpheli gördükleri aracı durdurmak istedi.

    Araç içerisinde bulunan şahıslar polise ateşle karşılık verdi.

    4 YARALI

    Kaçan zanlılar kovalama boyunca pompalı tüfekle ateş ederek 3 polisin 1 vatandaşın yaralanmasına sebep oldu.

    Hatay’da dur ihtarına uymayan araçtan ateş açıldı VİDEO

    ARACI BIRAKIP KAÇTILAR

    Polisin kovalama sonucunda aracı Antakya Reyhanlı karayolunda boş araziye bırakarak kaçan zanlıları yakalama çalışmaları sürüyor.

    Hatay’da araçtan polise ateş açtılar: 4 yaralı #1

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