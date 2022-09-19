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- Hatay'da bal peteğine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Hatay'da bal peteğine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Dörtyol ilçesinde uyuşturucu şüphelisi şahıs, otoban girişinde durduruldu. Araçtaki bal peteklerini arayan narkotik köpeği, çıtalara gizlenmiş metamfetamini ortaya çıkardı.
- 19.09.2022 - 15:46
- Güncelleme : 19.09.2022 - 16:35
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde narkotik ekiplerince operasyon düzenlendi.
Uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmada, S.T. isimli şahıs takibe alındı.
Şüpheli araçta narkotik köpeği arama yaptı
Şüpheli, kullandığı panelvan tipi kapalı kasa aracı ile otoban girişinde durduruldu.
Bal beteğinde 2 kilo 500 gram uyuşturucu bulundu
Narkotik köpeği ‘Bozo’ eşliğinde araçta yapılan aramalarda, bal peteği çıtalarına gizlenmiş şeffaf poşetlere sarılı vaziyette 2 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi.
İHA'nın haberine göre, S.T., hakkında adli işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.