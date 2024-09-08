Hatay'da balık tutarken öldü İskenderun ilçesinde oltayla balık tutarken denize düşen ve başını taşa çarpan 43 yaşındaki Ahmet Çaptır, hayatını kaybetti.

DHA

Hatay'ın İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'ndeki yaşayanlar, su kıyısında erkek cesedi gördü.

Su kıyısında erkek cesedi görenler, polise haber verirken, cesedin evli ve 2 çocuk babası Ahmet Çaptır'a ait olduğunu belirledi. Çaptır'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

DENGESİNİ KAYBETTİ, BAŞINI ÇARPTI

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Ahmet Çaptır'ın yalnız başına oltayla balık tutarken ayağı kayıp, dengesini kaybederek denize düştükten sonra başını taşa çarptığını belirledi.

Ahmet Çaptır'ın cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Hassa ilçesinde toprağa verildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)