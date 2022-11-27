Petrol
83.91
-1.68%
Euro
19.4066
-0.04%
Dolar
18.6336
0.02%
Altın
1.051
-0.01%
Borsa
4874
0.33%
Bitcoin
315.151
0.11%
BTXN Coin
5.86
0.86%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Güneşli 9 C

    Hatay'da barışmak için çağırdığı yengesini öldürdü

    Payas'da aile bireyleri ile aralarında husumet bulunan H.K. isimli şahıs, barışmak için çağırdığı işyerinde yengesini İnci Bağış Karakuş'u tabancayla öldürdü ve 2 akrabasını da rehin aldı.
    • 27.11.2022 - 18:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hatay'da barışmak için çağırdığı yengesini öldürdü

    Hatay’ın Payas ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki Özkul Çolak Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 2'nci katındaki işyerinde, dehşet niteliğinde bir olay yaşandı.

    H.K. (45), kardeşleri ile aralarındaki husumeti sona erdirmek ve barışmak için aile bireylerini işyerine çağırdı.

    Bir süre sonra H.K., kardeşinin eşi 2 çocuk annesi İnci Bağış Karakuş ile tartışmaya başladı.

    Yengesini öldürüp 2 akrabasını da rehin aldı

    Sinirlerine hakim olamayan H.K. yanında bulunan tabanca ile yengesine ateş ederek ağır yaralarken, odada bulunan aile bireyinden 2 kişiyi de rehin aldı.

    Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken odada rehin tutulan 2 kişi, özel harekat polislerinin operasyonu ile kurtarıldı. Yerde kanlar içinde yatan İnci Bağış Karakuş’un yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Hatay da barışmak için çağırdığı yengesini öldürdü #1

    Soruşturma başlatıldı

    Gözaltına alına H.K. emniyete götürülürken, yenge Karakuş’un cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı.

    İHA'nın haberine göre; olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

    Hatay da barışmak için çağırdığı yengesini öldürdü #2

    Hatay da barışmak için çağırdığı yengesini öldürdü #3


    Gaziantep'te terör operasyonu: 4 tutuklama
    Gündem

    Gaziantep'te terör operasyonu: 4 tutuklama

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at
    Advertorial

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at

    Adana'daki masaj salonlarına fuhuş operasyonu
    3. Sayfa

    Adana'daki masaj salonlarına fuhuş operasyonu

    Görüş Bildir