Hatay'da barışmak için çağırdığı yengesini öldürdü

Hatay'da barışmak için çağırdığı yengesini öldürdü

Payas'da aile bireyleri ile aralarında husumet bulunan H.K. isimli şahıs, barışmak için çağırdığı işyerinde yengesini İnci Bağış Karakuş'u tabancayla öldürdü ve 2 akrabasını da rehin aldı.

Hatay’ın Payas ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki Özkul Çolak Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 2'nci katındaki işyerinde, dehşet niteliğinde bir olay yaşandı.

H.K. (45), kardeşleri ile aralarındaki husumeti sona erdirmek ve barışmak için aile bireylerini işyerine çağırdı.

Bir süre sonra H.K., kardeşinin eşi 2 çocuk annesi İnci Bağış Karakuş ile tartışmaya başladı.

Yengesini öldürüp 2 akrabasını da rehin aldı

Sinirlerine hakim olamayan H.K. yanında bulunan tabanca ile yengesine ateş ederek ağır yaralarken, odada bulunan aile bireyinden 2 kişiyi de rehin aldı.

Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken odada rehin tutulan 2 kişi, özel harekat polislerinin operasyonu ile kurtarıldı. Yerde kanlar içinde yatan İnci Bağış Karakuş’un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Soruşturma başlatıldı

Gözaltına alına H.K. emniyete götürülürken, yenge Karakuş’un cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre; olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.



