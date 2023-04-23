İHA

Şanlıurfa’dan Hatay’ın Reyhanlı ilçesine gelen tarım işçisi aileler, Amik Ovası'nda tarlasında hasat yaptı.

Ailelerin az da olsa ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki çocukları da onlara destek oldu.

23 Nisan'da bile babalarına destek oluyorlar

Tarlada çalışan Fatma (14) ve Nedret (12) ile Fatmanur Yuşan (13) kardeşler, babalarına destek verdiklerini söyledi.

Hatay'da bayram tatilinde aileleriyle birlikte tarlada çalışıyorlar

"Bugün 23 Nisan bizim bayramımız ama biz ailemize destek veriyoruz"

Yuşan kardeşler, Şanlıurfa’dan geldiklerini ifade ederek, “Biz Şanlıurfa’dan ailemizle buraya geldik. Okullar da tatil. Bugün bizim bayramımız ama biz ailemize destek veriyoruz” dedi.

Hatay'da bayram tatilinde aileleriyle birlikte tarlada çalışıyorlar

Çuval başı 35 lira ücret alıyorlar

Mustafa Yuşan (52) ise, eşi ve çocukları ile birlikte geldiklerini, soğan hasadında çalıştıklarını söyleyerek, günlük çuval başına 35 lira ücret aldıklarını söyledi.

Hatay'da bayram tatilinde aileleriyle birlikte tarlada çalışıyorlar
Hatay'da bayram tatilinde aileleriyle birlikte tarlada çalışıyorlar