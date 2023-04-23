Hatay'da bayram tatilinde aileleriyle birlikte tarlada çalışıyorlar Şanlıurfa’dan Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gelen tarım işçilerinin çocukları, Ramazan Bayramı tatilinde aileleriyle birlikte tarlada soğan hasadı yapıyor.

İHA

Şanlıurfa’dan Hatay’ın Reyhanlı ilçesine gelen tarım işçisi aileler, Amik Ovası'nda soğan tarlasında hasat yaptı.

Ailelerin az da olsa ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki çocukları da onlara destek oldu.

23 Nisan'da bile babalarına destek oluyorlar

Tarlada çalışan Fatma (14) ve Nedret (12) ile Fatmanur Yuşan (13) kardeşler, babalarına destek verdiklerini söyledi.

"Bugün 23 Nisan bizim bayramımız ama biz ailemize destek veriyoruz"

Yuşan kardeşler, Şanlıurfa’dan geldiklerini ifade ederek, “Biz Şanlıurfa’dan ailemizle buraya geldik. Okullar da tatil. Bugün 23 Nisan bizim bayramımız ama biz ailemize destek veriyoruz” dedi.

Çuval başı 35 lira ücret alıyorlar

Mustafa Yuşan (52) ise, eşi ve çocukları ile birlikte geldiklerini, soğan hasadında çalıştıklarını söyleyerek, günlük çuval başına 35 lira ücret aldıklarını söyledi.