Bir iş yerinin deposundan 180 bin liralık hırsızlık yapan 2 şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir beyaz eşya bayisinin deposundan 16 televizyon, 2 su sebili, 1 klima, 1 çamaşır makinesi ve 1 bulaşık makinesi çalındı.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı.

Şüphelilerin F.D. ile H.E. olduğu tespit edildi.

İHA’nın haberine göre; şüphelilerin evlerine operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin evlerine operasyon düzenlendi

Çalıntı eşyaların bir kısmı ele geçirilirken, F.D. ve H.E. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerine düzenlenen operasyonda, çaldıkları eşyaların bir kısmını ele geçirdi. İşlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlılar nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay'da, beyaz eşya deposundaki hırsızlık kamerada ViDEO

“100 bin TL'lik ürünümüzü geri bulduk”

İş yeri sahibi Vedat Kurtul, “Cumartesi günü beyaz eşya depomuzun soyulduğunu komşularımız haber verdi. Depoların açık ve kapı zincirlerinin kırık olduğunu söylediler. Depoya gittiğimizde bazı ürünlerimizin çalındığını gördük ve emniyet güçlerine haber verdik. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek hırsızları tespit edip olayı 5 saat gibi kısa bir sürede çözdüler. İlk belirlemelere göre 180 bin TL değerinde beyaz eşyanın çalındığını tespit ettik. 100 bin TL'lik ürünümüzü geri bulduk yaklaşık 80 bin TL'lik ürünümüzün bulunması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor." dedi.