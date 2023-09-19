Hatay'da bina yıkımında yer yarıldı! İş makinası içine düştü... Bina yıkımı için getirilen iş makinesi çöken çukura düşerek devrilirken, kendi imkanlarıyla çıkan sürücü yara almadan kurtuldu.

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 7 ay geçti...

Yıkıcı depremler 11 ili etkiledi.

Yaşanan depremlerden en çok etkilenen illerin başında ise Hatay geldi.

Kentte depremler sonrasında yıkım çalışması hız kesmeden devam ediyor.

Çalışmada çukur oluştu

Bu kapsamda Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi'nde Çağlayan Sokak'taki 5 katlı apartmanın yıkımını gerçekleştirmek için ekipler çalışma başlattı.

İş makinası içine düştü

Yıkımı yapmak için getirilen iş makinesi bina arka bahçesinde çalıştığı esnada aniden çöken çukura düşerek devrildi.

Herhangi bir yaralanmanın olmadığı kazada iş makinesi sürücüsü adeta yarılan toprağın içine düşen aracından kendi imkanları ile çıktı.

Oluşan çukura düşerek yan yatan iş makinesini kurtarmak için alanda çalışma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)