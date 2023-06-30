Hatay'da boğulma tehlikesi geçiren 2 gencin yardımına çevredikiler yetişti Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 gencin vatandaşlar tarafından kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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İHA

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde akşam saatlerinde denize giren Suriye uyruklu Ahmet Zehir (20) ile arkadaşı Muhammed Askar (17), bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Gençlerin suda gözden kaybolduğunu fark eden vatandaşlar denize girerek arama çalışması başlattı.

Gençleri denizde bulan ve sahile çıkaran vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi.

Hastaneye kaldırıldılar

Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları gençleri ambulansla tedavi için Dörtyol Devlet hastanesine kaldırıldı.

İki gencin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

O anlar kaydedildi

Gençlerin vatandaşlar tarafından kurtarıldığı anlarda bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.