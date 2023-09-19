Hatay'da borç kavgasında kan aktı: 2 ölü

İHA
Hatay'ın Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi'nde T.C., M.K. ve M.G. ile A.Y. ve A.K. isimli şahıslar arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışma kavgaya dönüşürken şüpheliler, A.Y. ve A.K.'yi silahla vurarak olay yerinden kaçtı.
Yaralılar can verdi
Saldırı sonrası A.Y. olay yerinde, A.K. ise kaldırıldığı Kocaeli Sahra Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Jandarma ekiplerince yapılan detaylı çalışmalar neticesinde M.K. ve M.G. yakalanırken T.C.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)