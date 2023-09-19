Hatay'da borç kavgasında kan aktı: 2 ölü Hatay'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken kaçan bir kişi ise aranıyor.

İHA Hatay'ın Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi'nde T.C., M.K. ve M.G. ile A.Y. ve A.K. isimli şahıslar arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken şüpheliler, A.Y. ve A.K.'yi silahla vurarak olay yerinden kaçtı. Yaralılar can verdi Saldırı sonrası A.Y. olay yerinde, A.K. ise kaldırıldığı Kocaeli Sahra Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerince yapılan detaylı çalışmalar neticesinde M.K. ve M.G. yakalanırken T.C.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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