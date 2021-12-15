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- Hatay’da bozulan aracıyla uğraşırken tırın çarpmasıyla öldü
Hatay’da bozulan aracıyla uğraşırken tırın çarpmasıyla öldü
- DHA
- 15.12.2021 - 09:00
- Güncelleme : 15.12.2021 - 09:31
Gece saatlerinde Hatay’ın Kırıkhan ilçesine bağlı Topboğazı mevkisinde seyir halindeyken arızalanan otomobili yolun sağına çeken Fatih Süner, ardından araçtan indi.
Otomobilinin arızasını gidermeye çalışan Süner'e, M.K. yönetimindeki 31 EG 281 plakalı tır çarptı.
SÜRÜCÜ ÖLDÜ
Kazanın ardından durmayan tır sürücüsü kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Süner'in öldüğü belirlendi. Çalışmaların ardından Süner'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
BAŞKA BİR İLÇEDE YAKALANDI
Kaza yerinde yapılan incelemede tıra ait parçalar bulundu.
Tırın plakasını saptayan jandarma, kaçan sürücüyü yakalamak için harekete geçti.
Belen ilçesinde olduğu tespit edilen tır, seyir halindeyken jandarma tarafından durdurulup, sürücüsü gözaltına alındı.