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    Hatay’da bozulan aracıyla uğraşırken tırın çarpmasıyla öldü

    Arızalanan otomobilini sağa çekip, araçtan inen sürücü, tır çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerinden kaçan tır sürücüsü, jandarma tarafından yakalandı.
    • DHA
    • 15.12.2021 - 09:00
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 09:31
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    Hatay’da bozulan aracıyla uğraşırken tırın çarpmasıyla öldü

    Gece saatlerinde Hatay’ın Kırıkhan ilçesine bağlı Topboğazı mevkisinde seyir halindeyken arızalanan otomobili yolun sağına çeken Fatih Süner, ardından araçtan indi.

    Otomobilinin arızasını gidermeye çalışan Süner'e, M.K. yönetimindeki 31 EG 281 plakalı tır çarptı.

    SÜRÜCÜ ÖLDÜ

    Kazanın ardından durmayan tır sürücüsü kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Süner'in öldüğü belirlendi. Çalışmaların ardından Süner'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

    Hatay’da bozulan aracıyla uğraşırken tırın çarpmasıyla öldü #1

    BAŞKA BİR İLÇEDE YAKALANDI

    Kaza yerinde yapılan incelemede tıra ait parçalar bulundu.

    Tırın plakasını saptayan jandarma, kaçan sürücüyü yakalamak için harekete geçti.

    Belen ilçesinde olduğu tespit edilen tır, seyir halindeyken jandarma tarafından durdurulup, sürücüsü gözaltına alındı.

    Hatay’da bozulan aracıyla uğraşırken tırın çarpmasıyla öldü #2

    Hatay’da bozulan aracıyla uğraşırken tırın çarpmasıyla öldü #3

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