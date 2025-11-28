Hatay'da buzdolabının kablosundan yangın çıktı

- Erzin ilçesinde, buzdolabı kablosundan çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.
- Anne Rukiye Acar ve oğlu Murat Yıldırım, pencereden atlayarak yangından kurtuldu.
- Komşuların ilk müdahalesi ve itfaiyenin çalışmaları sayesinde yangın kontrol altına alındı.
Hatay'da korkutan yangın...
Hatay'ın Erzin ilçesi Kızlarçayı Mahallesi'nde bulunan müstakil evde gece saatlerinde yaşanan olayda, evde yaşayan 60 yaşındaki Rukiye Acar duman kokusunu fark ederek oğlu Murat Yıldırım’ı uyandırdı.
YARDIMINA KOMŞULAR KOŞTU
Alevlerden pencereden atlayarak kurtulan anne ve oğulun yardımına komşular yetişti.
İlk müdahale komşulardan gelirken alevler, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
"BUZDOLABIMIZ BOZUKTU, KABLOSU PATLAYINCA İÇERİSİ ALEV ALDI"
Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, ilk belirlemelere göre yangının çıkış sebebinin buzdolabından kaynaklı olduğu düşünülüyor.
Annesinin astım hastası olduğunu ve oksijen tedavisi görmesi gerektiğini ifade eden Murat Yıldırım, şöyle konuştu:
2 gün önce evimizde yangın çıktı. Gece 4 civarıydı, kendimizi pencereden zor dışarı attık. Rabbime şükürler olsun can kaybımız yok ama evde hasar var. Buzdolabımız bozuktu, kablosu patlayınca içerisi alev aldı. Annem duman kokusunu alınca yangını fark ettik. Ondan sonra canımızı pencerede atlayarak kurtardık.