Hatay'da buzdolabının kablosundan yangın çıktı

Hatay'da korkutan yangın...

Hatay'ın Erzin ilçesi Kızlarçayı Mahallesi'nde bulunan müstakil evde gece saatlerinde yaşanan olayda, evde yaşayan 60 yaşındaki Rukiye Acar duman kokusunu fark ederek oğlu Murat Yıldırım’ı uyandırdı.

YARDIMINA KOMŞULAR KOŞTU

Alevlerden pencereden atlayarak kurtulan anne ve oğulun yardımına komşular yetişti.

İlk müdahale komşulardan gelirken alevler, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

"BUZDOLABIMIZ BOZUKTU, KABLOSU PATLAYINCA İÇERİSİ ALEV ALDI"

Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, ilk belirlemelere göre yangının çıkış sebebinin buzdolabından kaynaklı olduğu düşünülüyor.

Annesinin astım hastası olduğunu ve oksijen tedavisi görmesi gerektiğini ifade eden Murat Yıldırım, şöyle konuştu: