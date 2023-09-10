Hatay'da çerez dükkanından hırsızlık yapan 5 kişi yakalandı Camını kırarak girdikleri kuruyemiş dükkanından çerez ve çeşitli ürünler çalan 5 acemi hırsız, güvenlik kamerasıyla kayıt altına alındı.

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İHA

Hatay'ın Kırıkhan sabah saatlerinde vatandaşlar Turan İnci isimli vatandaşa ait iş yerinin camının kırk olduğunu gördü.

Bunun üzerine vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, camı kırarak iş yerine giren hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

5 hırsız kameralara yakalandı

İş yerinden çerez başta olmak üzere sigara ve çeşitli ürünler çalan 5 acemi hırsızın kucaklarında çuvalla kaçtığı anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.

Ekiplerin kısa süren çalışmasıyla şahıslar ürünlerle birlikte yakalandı.

"Ürünlerin eksik olmasına rağmen bir kısmını teslim aldım"

Çalışmalarından ötürü polis ekiplerine teşekkürlerini dile getiren Turan İnci, şunları ifade etti:

Sabah 7 sıralarında komşularım beni aradılar. İş yerimin camının kırıldığını söylediler. Apar topar geldim. Geldiğimde kilidin kırılmış olduğunu gördüm, dükkanın camının kırıldığını gördüm. İçeriye girildiğini gördüm.



Çerez ve çeşitli ürünlerin alındığını gördüm. Daha sonra polis ekipleri geldi ve çalışma yaptılar. Kısa bir zamanda da olayı aydınlattılar. Ürünlerin eksik olmasına rağmen bir kısmını teslim aldım. Rabbim emniyetimizden razı olsun.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)