Hatay'da cevizlerin içinde uyuşturucu saklayan 4 zanlı yakalandı Kırıkhan ilçesinde kabuklu cevizler içerisine sentetik uyuşturucu saklayan 4 şüpheli gözaltına alındı.

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AA

Emniyet güçleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor.

Ekipler zehir tacirlerine operasyon düzenlerken uyuşturucu satıcıları türlü türlü yöntemler deniyor.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ve İl jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçedeki bir konteyner kentte durumundan şüphelendikleri Ö.K, H.A, M.K. ve E.K'yi durdurmak istedi.

Konteyner kentte yakalandılar

"Dur" ihtarına uymayarak kaçmak isteyen bu kişiler, polis aralarında yaşanan kovalamaca sonucu konteyner kentte yakaladı.

Cevizlerin içine sakladılar

Zanlıların kaldıkları konteynerdeki aramada, kabuklu ceviz içerisinde poşetler halinde 263, 60 gram sentetik uyuşturucu ve 12 bin 870 lira ele geçirildi.

İşlemleri sürüyor

Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.