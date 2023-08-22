Hatay'da damat dehşeti: Kayınpederini öldürüp eşini yaraladı Hatay'da bir kişi tartıştığı kayınpederini pompalı tüfekle öldürdü. Saldırganın yaraladığı eşi ise hastaneye kaldırıldı.

AA

Hatay'ın Altınözü ilçesinde damat dehşeti yaşandı.

Hüseyin B., iddiaya göre, kendisinden ayrılmak isteyen eşi Rakkuş B. ile konuşmak için ilçeye bağlı Kıyıgören Mahallesi'ndeki kayınpederinin evine gitti.

Burada çift arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin B., yanında getirdiği pompalı tüfekle araya giren kayınpederi İyed B.'ye ve eşi Rakkuş B.'ye ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde can verdi

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İyed B.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken ağır yaralanan Rakkuş B. ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan Hüseyin B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.