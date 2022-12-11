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    Hatay'da davulcunun kalp krizi geçirdiği anlar kamerada

    Katıldığı düğün davetinde davul çalan 63 yaşındaki davulcu, misafirlerin arasına girdiği esnada bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen davulcu hayatını kaybetti.
    • 11.12.2022 - 08:43
    • Güncelleme : 11.12.2022 - 08:52
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    Hatay'da davulcunun kalp krizi geçirdiği anlar kamerada

    Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki düğünde korku dolu anlar yaşandı.

    Kentte düzenlenen düğün töreni için davul zurna ekibi katıldı.

    63 yaşındaki davulcu Bestami Fındık, davul çalarak davetlileri eğlendirmeye başladı.

    Yere yığıldı

    Bu sırada sandalyede oturan misafirlerin yanına doğru ilerleyen Fındık, davul çaldığı esnada bir anda fenalaşarak yere düştü.

    O anları kayıt altına alan davetliler yere yığılan Fındık'ın yardımına koştu.

    Hayatını kaybetti

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Bestami Fındık'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

    Kalp krizi geçirdiği belirlenen davulcu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Hatay'da davulcunun kalp krizi geçirdiği anlar kamerada VİDEO

    O anlar kamerada

    İHA'nın aktarımına göre; kalp krizinden ölen Bestami Fındık’ın toprağa verildiği öğrenildi.

    Öte yandan o anlar düğündeki bir davetlinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Hatay da davulcunun kalp krizi geçirdiği anlar kamerada #1

    Hatay da davulcunun kalp krizi geçirdiği anlar kamerada #2

    Hatay da davulcunun kalp krizi geçirdiği anlar kamerada #3


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