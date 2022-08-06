Hatay'da denizden mutfak tüpü çıktı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, vatandaşlarca ihbar edilen denizdeki cisim mutfak tüpü çıktı.

Denizlerdeki kirliliğe bir yenisi daha eklendi.

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Çevlik Sahili'nde, serinlemek için denize girenler, kıyıya doğru yaklaşan yabancı cisim görünce durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve itfaiye ekipleri, yabancı cismin mutfak tüpü olduğunu belirledi.

Belediyeye teslim edildi

İtfaiye ekiplerince kıyıya getirilen tüp, Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na teslim edildi.