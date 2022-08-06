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    Hatay'da denizden mutfak tüpü çıktı

    Hatay'ın Samandağ ilçesinde, vatandaşlarca ihbar edilen denizdeki cisim mutfak tüpü çıktı.
    • 06.08.2022 - 16:24
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    Hatay'da denizden mutfak tüpü çıktı

    Denizlerdeki kirliliğe bir yenisi daha eklendi.

    Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Çevlik Sahili'nde, serinlemek için denize girenler, kıyıya doğru yaklaşan yabancı cisim görünce durumu yetkililere bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve itfaiye ekipleri, yabancı cismin mutfak tüpü olduğunu belirledi.

    Belediyeye teslim edildi

    İtfaiye ekiplerince kıyıya getirilen tüp, Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na teslim edildi.

    Hatay da denizden mutfak tüpü çıktı #1

    Hatay da denizden mutfak tüpü çıktı #2


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