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    Hatay’da denize giren 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

    Serinlemek için girdiği denizde dalgalarla açığa sürüklenerek gözden kaybolan 22 yaşındaki genç, ekiplerin çalışmasıyla bulundu. Hastaneye kaldırılan genç, kurtarılamadı.
    • 23.05.2022 - 09:27
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 10:01
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    Hatay’da denize giren 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

    Hatay’ın Arsuz ilçesindeki Karaağaç Plajı'nda serinlemek için denize giren Denizcan Korkmaz (22), bir süre sonra dalgalarla açığa sürüklenerek gözden kayboldu.

    Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bot sevk edildi.

    Kurtarılamadı

    Dalgalara kapılarak kaybolan genç, ekiplerin arama çalışması sonucu bulunup, kıyıya çıkartıldı.

    DHA’nın haberine göre sağlık ekibi tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Korkmaz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Hatay’da denize giren 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti #1

    Hatay’da denize giren 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti #2


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