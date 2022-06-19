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    Hatay'da denize giren 6 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

    Samandağ ilçesinde uyarılara aldırmayarak aynı gün içerisinde denize giren 6 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.
    • 19.06.2022 - 23:36
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    Hatay'da denize giren 6 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

    Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan Çevlik ve Meydan sahilinde gün boyu denize serinlemek için giren 6 kişi, rip akıntısına kapıldı.

    Kurtarılan vatandaşların durumu iyi

    Cankurtaranlar ve itfaiye ekipleri boğulma tehlikesi geçirenleri karaya çıkardı. Boğulmaktan kurtarılan vatandaşların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Hatay'da denize giren 6 kişi boğulma tehlikesi geçirdi - VİDEO

    Kum göçmesi, boğulma tehlikesi yaşatıyor

    İHA'nın aktardığına göre; Samandağ sahillerinde her yıl, halk arasında "kum göçmesi veya kum kayması" olarak da bilinen rip akıntısına bağlı olarak boğulma vakaları görülüyor.

    Hatay da denize giren 6 kişi boğulma tehlikesi geçirdi #1

    Hatay da denize giren 6 kişi boğulma tehlikesi geçirdi #2

    Hatay da denize giren 6 kişi boğulma tehlikesi geçirdi #3

    Hatay da denize giren 6 kişi boğulma tehlikesi geçirdi #4

    Hatay da denize giren 6 kişi boğulma tehlikesi geçirdi #5

    Hatay da denize giren 6 kişi boğulma tehlikesi geçirdi #6

    Hatay da denize giren 6 kişi boğulma tehlikesi geçirdi #7


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