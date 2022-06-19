Samandağ ilçesinde uyarılara aldırmayarak aynı gün içerisinde denize giren 6 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan Çevlik ve Meydan sahilinde gün boyu denize serinlemek için giren 6 kişi, rip akıntısına kapıldı.

Kurtarılan vatandaşların durumu iyi

Cankurtaranlar ve itfaiye ekipleri boğulma tehlikesi geçirenleri karaya çıkardı. Boğulmaktan kurtarılan vatandaşların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hatay'da denize giren 6 kişi boğulma tehlikesi geçirdi - VİDEO

Kum göçmesi, boğulma tehlikesi yaşatıyor

İHA'nın aktardığına göre; Samandağ sahillerinde her yıl, halk arasında "kum göçmesi veya kum kayması" olarak da bilinen rip akıntısına bağlı olarak boğulma vakaları görülüyor.