Hatay'da deprem yardımlarını stoklayıp satan şahıs yakalandı Hatay'da deprem yardımlarını stoklayıp sattığı belirlenen 1 şahıs gözaltına alındı.

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasarın oluştuğu illerden olan Hatay’da yardımların vatandaşlara ulaşması için ekipler gereken çalışmaları sürdürüyor.

Jandarma ekipleri tarafından deprem yardımlarını depoda stoklayıp sattığı tespit edilen şahıslara ait 4 depoya baskın düzenlendi.

Baskınlarda depolarda deprem yardımı olan ürünler ele geçirildi.

4 kişi aranıyor

Depodaki deprem yardımları 4 ayrı araca yüklenerek yardım konteynerine taşınırken konuyla ilgili 1 şahıs gözaltına alınırken 4 şahısla ilgili savcılık tarafından arama kararı çıkarıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)