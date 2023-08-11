Hatay'da depremin ardından kent boş arsaya döndü

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden yaklaşık 7 ay geçti...

Depremlerde büyük yıkıma uğrayan kenttlerin başında Hatay geldi.

Binlerce insanın hayatını kaybettiği asrın felaketinde, Antakya ilçesinde binlerce bina hasar gördü.

Enkazların kalktığı kent merkezinde binaların yerini boş araziler aldı. Bölge halkının tanıyamaz hale geldiği kent merkezi, görünümüyle Hataylıları üzdü.

Deprem nedeniyle Antakya’nın tamamen yıkıldığına değinen vatandaşlardan Yusuf Tümer, şöyle konuştu:

Doğma büyüme Antakyalıyım. Deprem nedeniyle Antakya tamamen yıkılmış durumda. Gördüğünüz yerler hep bina ve iş yeriydi. Karşı tarafta hep binaydı, binlerce kişiye mezar oldular. Rabbim hayırlısını versin. Enkaz kaldırılıyor ama tanınacak bir yer kalmadı.

Kentin işlek caddelerinin boş araziye dönüştüğüne dikkat çeken Nezih Mansuroğlu, şöyle konuştu:

Burası bankalar caddesiydi. Binlerce bina ve iş yeri vardı bu bölgede. Ne ararsanız vardı burada. Şimdi de burası bomboş. Bizimde iş yerimiz vardı burada, üzülüyoruz. Herkes boşta kaldı. Bu bölgede çok ölen oldu.