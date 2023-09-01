Hatay'da depremin vurduğu 15 katlı binadan geriye borçlar kaldı Depremin vurduğu illerden olan Hatay'da 15 katlı bina, dinamitle patlatıldı. Geçtiğimiz yılın Nisan ayı itibariyle vatandaşların yaşamaya başladığı ve depremde ağır hasar alan binada yer alan dairelerin 2 milyon TL’den alıcı bulduğu öğrenildi.

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İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasarı alan Hatay'da binlerce ev yerle bir oldu.

Kentin yeniden inşası için ekipler, gece gündüz demeden 7 gün 24 saat çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Daha sağlam binaların yapılacağı Antakya'da ise hasarlı olanların yıkımı da sürüyor.

Akasya Mahallesi’nde 15 katlı binanın dinamit kullanılarak yıkılmasının ardından ortaya çıkan detaylar, herkesi bir kez daha üzdü.

Kağıt gibi yıkılan binanın 2 Milyon TL'den alıcı bulduğu öğrenilirken, geriye ise borçların kaldığı görüldü.

"Depreme dayanıklı olduğunu söylediler"

Site yöneticisi İbrahim Korkmaz, binanın depreme dayanıklı olduğu söylenerek satıldığını belirterek, “Burası Antakya ilçesi Akasya Mahallesi, buralar yeni yerleşim yerleriydi. Buralar hep site adı altında satılan yerlerdi.

Buradaki binaların çoğu 1 yıllık bilemedin 2 yıllıktı. Ben binaya 29 Nisan’da taşınmıştım, yani 7 ay gibi bir şey oturmuştum. Depreme dayanıklı her şeyin dört dörtlük olduğunu söylemişlerdi.” dedi.

"Böyle olacağını hayal edemiyorduk"

Milyonlar verip ev satın aldıkları binanın depremde ağır hasar alacağını hayal bile edemediklerini ifade eden Korkmaz, yılı dolmadan yıkılan binadan geriye borç kaldığını belirterek, ”Biz o güvence altında milyonlar verip almıştık. Şimdi değeri 4 milyon, depremden önce 2 milyona satılmıştı. Böyle olacağını hayal bile edemiyorduk, canımızı her şeyimizi buraya bağlamıştık.

Saniye bile sürmedi yıkıldı. Hayatlar gitti burada, geriye kalan sadece borç oldu. Burada oturanların çoğu memur, herkese şu anda borç kaldı. Ben de kredi çekip aldım, bana da borç kaldı” şeklinde konuştu.