Hatay'da depremlerde hasar gören araçların taşındığı otopark havadan görüntülendi Depremlerin ardından yıkılan binaların enkazından çıkarılıp Antakya ilçesinde yediemin otoparkına taşınan araçlardan 780 depremzedenin hasar gören aracını aldığı belirtildi.

DHA

Türkiye 6 Şubat'ta karanlık bir güne uyandı...

Yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 2 ay geçti.

Yıkıcı depremlerin ardından şehirlerin kalkınması için çalışmalar devam ediyor.

Afet bölgelerinde enkaz kaldırma çalışmalarının yanı sıra kalıcı konutların da temelleri atıldı.

Araç otoparkı havadan görüntülendi

Depremlerin vurduğu Hatay'da yıkılan binaların enkazından çıkarılan araçlar, çekiciyle taşınıp Antakya ilçesinde, toplu araç mezarlığını andıran yediemin otoparkına çekiliyor.

Araçlar yakınlarına teslim ediliyor

İki bine yakın aracın bulunduğu otoparktaki araçlar, şasi ve plakalarından tespit edilip, tescil belgesiyle gelen depremzedelerin kendisi veya birinci derece yakınlarına teslim ediliyor.

780 depremzede araçlarını aldı

Bugüne kadar 780 depremzedenin hasar gören aracını aldığı belirtildi. Otoparkta bulunan araçlar da dronla görüntülendi.