Türkiye 6 Şubat'ta karanlık bir güne uyandı...
Yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 2 ay geçti.
Yıkıcı depremlerin ardından şehirlerin kalkınması için çalışmalar devam ediyor.
Afet bölgelerinde enkaz kaldırma çalışmalarının yanı sıra kalıcı konutların da temelleri atıldı.
Araç otoparkı havadan görüntülendi
Depremlerin vurduğu Hatay'da yıkılan binaların enkazından çıkarılan araçlar, çekiciyle taşınıp Antakya ilçesinde, toplu araç mezarlığını andıran yediemin otoparkına çekiliyor.
Araçlar yakınlarına teslim ediliyor
İki bine yakın aracın bulunduğu otoparktaki araçlar, şasi ve plakalarından tespit edilip, tescil belgesiyle gelen depremzedelerin kendisi veya birinci derece yakınlarına teslim ediliyor.
780 depremzede araçlarını aldı
Bugüne kadar 780 depremzedenin hasar gören aracını aldığı belirtildi. Otoparkta bulunan araçlar da dronla görüntülendi.