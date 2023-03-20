Hatay'da depremzedelerin çadırında yangın! Ölü ve yaralılar var Depremlerin büyük yıkıma sebep olduğu kentte depremzedelerin kaldığı çadırda çıkan yangında 1 kişi öldü, etkilenen 4 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 40 günden fazla zaman geçti... 11 ili etkileyen depremlerde 49 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti. Binlerce vatandaşın etkilendiği depremlerde birçok ev kullanılamaz hale geldi. Bunun üzerine vatandaşların yaraları sarılması adına çadır ve konteyner kentler kuruldu. Evlerinin çevresinden ayrılmak istemeyen vatandaşlar için ise çadır dağıtıldı. Depremde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da yaralar sarılmaya çalışırken bir acı haber geldi. 5 kişilik ailenin çadırında yangın Yaşanan depremler nedeniyle alana kurulan 5 kişilik yabancı uyruklu ailenin yaşadığı çadır da sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dörtyol ilçesinde çıkan yangının haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 1 kişi hayatını kaybetti Çıkan yangında dumandan etkilenen Darin Dozan yaşamını yitirdi. Dumandan etkilenen 4 kişi ise hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Soruşturma başladı Soba kurulu çadırda çıkan yangınla ilgili olay yerinde inceleme yapılarak soruşturma başlatıldı.