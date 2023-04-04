Hatay'da depremzedelerin evine girdiler! 7 hırsız yakalandı Deprem bölgesinde hırsızlık yaptığı belirlenen 7 şüpheli gözaltına alırken yapılan denetimlerin ardından 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Türkiye 6 Şubat'ta karanlık geceye uyandı.

Yıkıcı depremler büyük coğrafyada hissedildi.

Binlerce vatandaş yaşanan depremlerin ardından hayatını kaybetti.

Enkaz yığınına dönen kentler ise vatanadaşlar tarafından terk edilmek zorunda kaldı.

Çadır ve konteyner kentlere yerleştirilen vatandaşların evi ise güvenlik güçleri tarafından korumaya alındı.

Hırsızlara göz açtırmayan ekipler yine bir başarılı operasyon gerçekleştirdi.

Depremlerde büyük yıkıma uğrayan bir kent de Hatay'ın İskenderun ilçesi oldu.

7 şüpheli gözaltına alındı

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından deprem nedeniyle boşaltılan evlerin çevresinde yapılan denetimlerde, 7 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

1 kişi tutuklandı

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

7 şüpheliden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.