Hatay'da devrilen motosikletteki 2 çocuk öldü

Hatay'ın Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'nde 16 yaşındaki İrfan Konuşkan idaresindeki motosiklet devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİLER
Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Konuşkan ile yolcu konumundaki 15 yaşındaki Ali Bulut'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.