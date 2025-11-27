Abone ol: Google News

Hatay'da devrilen motosikletteki 2 çocuk öldü

Hatay'da devrilen motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü ile 15 yaşındaki yolcusu hayatını kaybetti.

Yayınlama Tarihi: 27.11.2025 07:31
  • Hatay'da 16 yaşındaki İrfan Konuşkan'ın sürdüğü motosiklet devrildi.
  • Sürücü Konuşkan ve 15 yaşındaki yolcu Ali Bulut olay yerinde hayatını kaybetti.
  • Jandarma ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Hatay'ın Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'nde 16 yaşındaki İrfan Konuşkan idaresindeki motosiklet devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Konuşkan ile yolcu konumundaki 15 yaşındaki Ali Bulut'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

