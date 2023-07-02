Hatay'da düğün için yüksek gerilim hattından elektrik çekerken yaralandı Sokak düğünü için yüksek gerilim hattından elektrik çekmek isteyen şahıs akıma kapılarak yaralandı. Vatandaşların ve itfaiye ekipleri kurtarmak için seferber oldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Hatay’ın Kumlu ilçesinde akşam saatlerinde Kumlu ilçesi Akkerpiç Mahallesi’nde sokak düğünü hazırlıkları başladı. Sokak üzerinde yapılacak düğün için yüksek gerilim hattından elektrik çekmek isteyen şahıs, akıma kapıldı. Şahsın, akıma kapıldığını fark eden vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Yaralı hastaneye kaldırıldı Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri şahsı, kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde şahsın yaşadığı tespit edildi. Yaralı şahıs müdahale edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.