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- Hatay'daki kadını alıkoyan şahıslar gözaltına alındı
Hatay'daki kadını alıkoyan şahıslar gözaltına alındı
- İHA
- 08.12.2021 - 15:02
- Güncelleme : 08.12.2021 - 15:21
Hatay'da İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Buluttepe Mahallesi'nde yağma, hırsızlık, ateşli silahla kasten yaralama olaylarını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanmasına yönelik belirlenen adreslerde arama yapıldı.
AYAKLARI İPLE BAĞLI KADIN KURTARILDI
Ekipler, operasyon düzenlenen adreste elleri metal kelepçe, ayakları ise ip ile bağlı zorla alıkonmuş M.Y. adlı bir kadın ile karşılaştı.
Hatay'daki kadını alıkoyan şahıslar gözaltına alındı
20 BİN LİRA DEĞERİNDE TIBBİ İLAÇ
Bağlı olarak tutulan kadın kurtarılırken, yapılan baskınlarda 20 bin lira değerinde ilaç ve 2 av tüfeği ele geçirildi.
5 KİŞİYE ADLİ İŞLEM
Emniyet ekipleri, B.Y., E.Y., M.S.K., A.D. ve Ş.Ç. isimli 5 şüpheliyi yakaladıktan sonra gözaltına alınan B.Y.’nin kurtarılan M.Y. adlı kadının kocası olduğu belirlendi.
Şüpheli 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.