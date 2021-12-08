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    Hatay'daki kadını alıkoyan şahıslar gözaltına alındı

    Bir adrese düzenlenen asayiş operasyonunda, ayakları iple bağlı halde bulunan kadın kurtarılarak aralarında kocasının da bulunduğu 5 kişi gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.
    • İHA
    • 08.12.2021 - 15:02
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 15:21
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    Hatay'daki kadını alıkoyan şahıslar gözaltına alındı

    Hatay'da İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Buluttepe Mahallesi'nde yağma, hırsızlık, ateşli silahla kasten yaralama olaylarını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanmasına yönelik belirlenen adreslerde arama yapıldı.

    AYAKLARI İPLE BAĞLI KADIN KURTARILDI

    Ekipler, operasyon düzenlenen adreste elleri metal kelepçe, ayakları ise ip ile bağlı zorla alıkonmuş M.Y. adlı bir kadın ile karşılaştı.

    Hatay'daki kadını alıkoyan şahıslar gözaltına alındı

    20 BİN LİRA DEĞERİNDE TIBBİ İLAÇ

    Bağlı olarak tutulan kadın kurtarılırken, yapılan baskınlarda 20 bin lira değerinde ilaç ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

    5 KİŞİYE ADLİ İŞLEM

    Emniyet ekipleri, B.Y., E.Y., M.S.K., A.D. ve Ş.Ç. isimli 5 şüpheliyi yakaladıktan sonra gözaltına alınan B.Y.’nin kurtarılan M.Y. adlı kadının kocası olduğu belirlendi.

    Şüpheli 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

    Hatay daki kadını alıkoyan şahıslar gözaltına alındı #1

    Hatay daki kadını alıkoyan şahıslar gözaltına alındı #2

    Hatay daki kadını alıkoyan şahıslar gözaltına alındı #3

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