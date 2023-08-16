Hatay'da enkaz kentte ağızları tatlandıran hasat yüz güldürdü Depremin vurduğu Hatay’ın Hassa ilçesinde incirdeki bereket ve 22 TL’lik fiyat üreticinin yüzünü güldürdü.

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay’ın Hassa ilçesinde, tadıyla damaklarda tat bırakan incirde hasat başladı.

Bölge ekonomisine önemli katkıda bulunan incirdeki bereket ve tarladan 22 TL’den alıcı bulması üreticiyi mutlu etti.

Hassa’da yetişen ve lezzetiyle ün salan incir; Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor.

"Bahçede 22 liraya alıyoruz, pazara 28 liraya götürüyoruz"

Bahçede incirin 22 TL’den pazarda 28 TL’den alıcı bulduğunu dile getiren Hasan Çoban, “İncirlerimizin tadı bal gibidir. Dünyada bulunmayan eşi benzeri yoktur. Ballarımızı sabah saat 4’te başlıyoruz toplamaya. Bu saatlere kadar topluyoruz. Ondan sonra götürüyoruz pazara. Pazarda pazarlamamızı yapıyoruz. Hem köy halkımız hem biz hem de vatandaşımız faydalanıyor. Geride kalanı da incir reçeli yapıyoruz. Bahçede 22 liraya alıyoruz, pazara 28 liraya götürüyoruz. Türkiye’nin dört bir yanına Türkiye’nin iç bölgeleri. Diyarbakır, Elazığ, Urfa, Kayseri’ye gönderiyoruz. Bu yıl hasattan memnunuz. Hasat çok iyi. Deprem bölgesindeyiz, deprem bölgesinde olmamıza rağmen çok güzel. Allah bir daha bize böyle bir deprem yaşatmasın. İncirlerimi de bozulmadı. Verimi de çok iyi.” ifadelerini kullandı.

"Fiyatlardan ve mahsullerden memnunuz"

İlçeye bağlı Söğüt Mahallesi’nde incir üretimi yapan Cemil Ateş, incirdeki hasadın geçen yıla oranla bu yıl daha iyi olduğunu belirterek “Hayat normalleşiyor. Herkesin işi var, gücü var. Hasattayız mahsul arkası devam ediyor. Üzümlerimiz var, zeytinlerimiz var, yani sumak ekşilerimiz var. Fiyatlardan da mahsulden de memnunuz. Herkes memnun. Geçen yıl bu hasat bu durumda değildi. Halkımız bu sene paralı. Bu sene Rabbime şükür, mahsullerden memnunuz. Satışlarından da memnunuz. Günlük olarak topluyoruz. Arkadaşlar pazarlara götürüyorlar. Tekrar gelip alıyorlar. Reçeli de var, her mahsulü var içerisinde.” dedi.