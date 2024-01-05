Hatay'da enkazdan çıkartılan 18 bin 931 hurda araç sahiplerine teslim edildi Hatay'daki deprem felaketinden sonra enkaz altından çıkartılan ve hurda araç mezarlığına kaldırılan araçlardan 18 bin 931'i sahiplerine teslim edilirken, felaketin simgeleri haline gelen hurda araç mezarlığında gözle görülür bir boşluk oluşmaya başladı.

İHA

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde en ciddi hasarı alan illerin başında Hatay geliyor.

Tarihi depremler Hatay’ı yerle bir ederken, 25 bine yakın insan bu felakete kurban verildi.

Asrın felaketinde binlerce araç da enkaz altında kalarak hurdaya döndü.

Bu araçlardan 20 bin 534’ü muhafaza altına alındı.

Araç mezarlığını andıran alanda toplanan araçların teslimine temmuz ayı sonu itibariyle başlandı.

18 bin 931 araç hak sahiplerine teslim edildi

Muhafaza altına alınan taşıtlardan şase numaraları tespit edilen 18 bin 931 araç, hak sahipleri tarafından teslim alındı. Antakya ilçesi Derince Mahallesi’nde bulunan otoparkta da gözle görülür azalma oldu.

“Çok zor, gördükçe üzülüyoruz”

Araçların bulunduğu otoparkın yanı başında yaşayan Tülin Can, araçları her gördüğünde yeniden üzüldüğünü belirterek, “Burada çok hurda araç vardı. Çok kötü durumdaydı araçlar. Gördükçe çok üzülüyorduk, bizim evimizin yanı başında. Rabbim tekrar yaşatmasın. Çok zor, gördükçe üzülüyoruz. En başa göre sayıları çok azaldı.” dedi.

Depremin ilk aylarına oranla araç sayısında gözle görülür bir azalma olduğunu ifade eden Hüseyin Can, “Depremde enkazdan çıkan araçlar bizim mahallemize getirildi. Çoktu araçlar, çoğu gitti azı kaldı. Rabbim bir daha yaşatmasın. Gördükçe üzülüyoruz. Rabbim o günü kimseye yaşatmasın.” şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)