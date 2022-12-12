Hatay'da eşinin cinsel ilişki isteğini geri çeviren kadın dayak yedi

Küs olduğu eşi ile birlikte yaşayan 24 yaşındaki kadın, cinsel ilişki teklifini reddetti. Eşi tarafından vahşice darbedilen kadın KADES'ten yardım istedi.

Hatay'ın Belen ilçesinde, akıllara durgunluk veren bir eş dehşeti yaşandı.

24 yaşındaki Hatice K., şiddet gördüğü 2 yaşındaki çocuğunun babası 4 yıllık eşi M.K. (28) ile aynı evde 'küs' olarak yaşamaya devam etti.

Cinsel ilişki teklifini reddedince dayak yedi

M.K., 10 Aralık'ta iddiaya göre eşi Hatice K.’ye cinsel ilişki teklifinde bulundu. Hatice K. teklifi geri çevirince M.K., eşini dövdü.

KADES'e sığındı

Banyoya girip, kapıyı kilitleyen Hatice K., KADES üzerinden yardım istedi. Kısa sürede adrese gelen jandarma ekipleri, M.K.’yi gözaltına aldı. İfadesinde suçlamaları reddeden M.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

"Senin başka görevin mi var dedi"

Eşinden sürekli şiddet gördüğünü belirten Hatice K., "Küstük. Bir tek cinsel isteği olduğunda iyi davranıyordu. Ben de bu durumdan rahatsız oluyordum. Yine bana yanaştı. Ona 'Evlilik bunun için mi var?' dedim. O da bana 'Senin başka görevin mi var? Çocuğuna bakacaksın, evini temizleyeceksin, benim gönlümü hoş tutacaksın' dedi. Bunu kabul etmedim. O da buna karşılık bana 'Gidecek yerin mi var' dedi." diye konuştu.

"2 dakika boyunca boynumu sıktı"

Kavga sırasında boşanmak istediğini söyleyince, eşinin boğazını sıktığını anlatan Hatice K., "2 dakika boyunca sıktı. Nefes alamadım. Bu anlara çocuğum şahit oldu. Zaten o ağlayınca bıraktı. Yoksa belki bırakmazdı. Ben de yeniden boşanmak istediğimi ve dava açacağımı söyleyince daha çok sinirlenip, tokat attı. Elinden kaçarak telefonumu alıp, kendimi banyoya kilitledim. KADES uygulamasına bastım." ifadelerini kullandı.

"Yere çöküp ağlayınca, çocuğum yüzümden kanları silmeye çalışıyordu"

Eşinin kapıyı zorlaması üzerine kendine bir şey yapmaması için sakince içeri geçtiğini ifade eden Hatice K., kısa süre sonra da polis ve jandarmanın aradığını söyledi.

Bu sırada telefonuna el koyan eşinin yüzüne yumruk attığını söyleyen Hatice K., “Yüzüm, gözüm kanlar içinde kaldı. Kanlarım çocuğuma sıçradı. Yere çöküp ağlayınca, çocuğum yüzümden kanları silmeye çalışıyordu. Kayınvalidem o sırada yüzümdeki kanları havluyla silmeye çalıştı. Şikayetçi olduğum için bana kızdı ve kan olan halı ve havluyu toplayıp dışarı çıkardı." diye konuştu.

Kaşına 8 dikiş atıldı

Olay sonrası hastaneye götürüldüğünü ve kaşına 8 dikiş atıldığını söyleyen Hatice K., gözaltına alınan eşinin 24 saat sonra serbest bırakıldığını iddia etti.

"Çocuğuma az daha büyü seni de döveceğim diyordu"

Eşinin kendisini öldüreceğinden korktuğunu anlatan Hatice K., "Sadece kendim için değil; çocuğum için de korkuyorum. Öfke problemi var. Çocuğuma sürekli 'Sen küçüksün, az daha büyü. Seni de döveceğim' diyordu Çocuğumun asla ona verilmesini istemiyorum." dedi.













