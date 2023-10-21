Hatay'da evini yapmak isteyen depremzedenin önündeki engel kalktı Depremde yıkılan evini yeniden yapmak isteyen Edip Bağcı, "İnşaat şirketi, molozları bırakıp demirleri alarak bırakıp gitmişti. Valiliğimiz sesimizi duyarak gerekenin yapılması için talimat verdi" dedi.

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İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımın yaşandığı Hatay’da vatandaşlar, yeni yuvalarına hızlı bir şekilde kavuşmak istiyor.

Dönüşüm çalışmaları sürerken evi yıkılan ve yeniden yapmak isteyen Edip Bağcı isimli vatandaş, önündekşi 400 bin TL'lik engelin kalkmasını bekliyordu.

Bağcı ve ailesi de ağır depremde ağır hasar alan ve hafriyat şirketi tarafından yıkılan evinin yerine yenisini yaptırmak istemişti.

İnşaata başlamak için kolları sıvayan aile, yıkılan evden geriye kalan; temel, bodrum kat ve molozla karşı karşıya kalmıştı.

Valilik yardım eli uzattı

Mağdur depremzede ailenin yardımına Hatay Valiliği yetişti ve molozlar hafriyat firması tarafından kaldırıldı. Yeni yuvaları için önlerindeki 400 bin TL engelden kurtulan ve yerinde dönüşüm projesinden faydalanan depremzede aile, önümüzdeki günlerde yeni yuvasının inşaatına başlayacak.

"Yeni evimizi yapacağız"

Molozların kalkmasında emeği geçen yetkililere teşekkürlerini dile getiren Edip Bağcı, “İnşaat şirketi, molozları bırakıp demirleri alarak bırakıp gitmişti. Sağ olsunlar Valiliğimiz sesimizi duyarak gerekenin yapılması için talimat verdi. Molozları kaldırma işlemi devam ediyor.

Yerinde dönüşüm projesinden onay alarak aynı yerde tekrar kendi evimizi yapacağız. Burada yaşamaya ve yerleşmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki 400 bin TL’lik engel kalktı. Yerinde dönüşüm projesiyle yeni evimizi yapacağız.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)