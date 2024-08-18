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Hatay'da feci kaza: İki motosiklet çarpıştı

Hatay'da feci kaza: İki motosiklet çarpıştı Dörtyol ilçesinde karşı şeride geçen motosikletli, aynı yönden gelen başka bir motosiklet sürücüsü ile çarpıştı. İki sürücünün de yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.