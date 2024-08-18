İHA
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde trafikte seyir halde ilerleyen motosiklet, Ocaklı Mahallesi'nde karşı şeride geçtiği anda karşıdan gelen başka bir motosikletle çarpıştı.
KAZA ANI KAMERADA
Kazada iki motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Yaralanan iki motosiklet sürücüsünün kazayı kıl payı atlattığı o anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
İKİ SÜRÜCÜ DE YARALANDI
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından hafif yaralanan iki motosiklet sürücüsünü, tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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