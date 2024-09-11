Hatay'da gece saatlerinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı
İHA

Hatay'ın ilçesinin Kömür Çukuru mevkiinde çıktı.

Gece saatlerinde başlayan yangın hızla yayıldı.

Yangının haber verilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Antakya Orman İşletme Müdürlüğü ve Serinyol Orman İşletme Şefliği'ne bağlı ekipler sevk edildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALEYLE KONTROL ALTINA ALINDI

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etti.

Yangına, Orman Müdürlüğüne bağlı 5 ilk müdahale aracı, 14 arazöz, 5 su tankı, 3 helikopter, 1 iş makinesi, 1 treyler ve 200 personel müdahale etti.

Yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Can Badak
Editör