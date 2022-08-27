Petrol
100.6
1.27%
Euro
18.0973
-0.21%
Dolar
18.1648
0.01%
Altın
1.015
-1.12%
Borsa
3146
0.30%
Bitcoin
368.727
-3.31%
BTXN Coin
4.60
-3.96%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Hatay'da gişelere çarpan yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı

    Dörtyol ilçesi gişelerinde bariyerlere çarpan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 3'ü ağır 16 kişi yaralandı.
    • 27.08.2022 - 21:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hatay'da gişelere çarpan yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı

    Hatay'ın Dörtyol ilçesi otoban gişelerinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Dörtyol gişelerindeki bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

    Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    3 ağır yaralı

    DHA'nın haberine göre sağlık ekipleri olay yerindeki yaralılara müdahale ederken ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 16 kişinin yaralandığı belirlendi.

    Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardındın çevredeki hastanelere sevk edildi. 
    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Hatay da gişelere çarpan yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı #1

    Hatay da gişelere çarpan yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı #2

    Hatay da gişelere çarpan yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı #3

    Hatay da gişelere çarpan yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı #4

    Hatay da gişelere çarpan yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı #5


    İlginizi Çekebilir

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Şırnak'ta eşi ile 3 kızını öldüren şüphelinin ifadesi belli oldu
    3. Sayfa

    Şırnak'ta eşi ile 3 kızını öldüren şüphelinin ifadesi belli oldu

    Fed: Parasal sıkılaşmaya bağlı sıkıntılar olacak
    Ekonomi

    Fed: Parasal sıkılaşmaya bağlı sıkıntılar olacak

    Görüş Bildir