Hatay'da gişelere çarpan yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı

Dörtyol ilçesi gişelerinde bariyerlere çarpan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 3'ü ağır 16 kişi yaralandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesi otoban gişelerinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Dörtyol gişelerindeki bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

3 ağır yaralı

DHA'nın haberine göre sağlık ekipleri olay yerindeki yaralılara müdahale ederken ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 16 kişinin yaralandığı belirlendi.

Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardındın çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

















