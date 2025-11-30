Hatay'da göçmen kaçakçılarına operasyon

- Hatay'da göçmen kaçakçılığı yapan 2 organizatör yakalandı.
- Polis ekipleri, 2 göçmeni otomobillerle kaçırmaya çalışan şüphelileri tutukladı.
- Gözaltındaki göçmenler, il göç idaresine teslim edildi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmada; 27 Kasım 2025 tarihinde Antakya-Reyhanlı yolu üzerinde durdurulan iki otomobil içerisinde Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 2 yabancı uyruklu göçmen yakaladı.
"VIP HİZMET" VEREN KAÇAKÇILAR YAKALANDI
Göçmenleri yasa dışı yollarla kaçıran 'VIP hizmet' veren 2 organizatör, mahkemece tutuklandı.
Gözaltına alınan göçmenler ise işlemlerinin ardından il göç idaresine teslim edildi.