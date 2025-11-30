Abone ol: Google News

Hatay'da göçmen kaçakçılarına operasyon

Hatay'da polis ekiplerince yapılan çalışmalarda yeni yöntem geliştirerek göçmenleri tek tek kaçıran 2 organizatör, mahkemece tutuklandı.

Yayınlama Tarihi: 30.11.2025 09:09
  • Hatay'da göçmen kaçakçılığı yapan 2 organizatör yakalandı.
  • Polis ekipleri, 2 göçmeni otomobillerle kaçırmaya çalışan şüphelileri tutukladı.
  • Gözaltındaki göçmenler, il göç idaresine teslim edildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmada; 27 Kasım 2025 tarihinde Antakya-Reyhanlı yolu üzerinde durdurulan iki otomobil içerisinde Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 2 yabancı uyruklu göçmen yakaladı.

"VIP HİZMET" VEREN KAÇAKÇILAR YAKALANDI

Göçmenleri yasa dışı yollarla kaçıran 'VIP hizmet' veren 2 organizatör, mahkemece tutuklandı.

Gözaltına alınan göçmenler ise işlemlerinin ardından il göç idaresine teslim edildi.

