Hatay'da gözü yaşlı haladan yeğenin mezarına doğum günü ziyareti Deprem’de Hatay’ın Antakya ilçesinde anne ve babasıyla birlikte hayatını kaybeden Emircan Ötmen’in doğum gününü kutlayan halası, mezarı başında gözyaşlarına boğuldu.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'da meydana geldi.

Hatay'da meydana gelen depremde binlerce kiş hayatını kaybederken binlerce kişi de yaralandı.

Bu depremde hayatını kaybedenlerden birisi de Emircan'dı...

Antakya ilçesi Akevler Mahallesinde yaşayan Recep Ötmen ve Hatice Ötmen çifti de oğulları Emircan'la birlikte depremde hayatını kaybetti.

Deprem yok olan ailenin oğlu Emircan, yaşasaydı yeni yaşını kutlayacaktı. 16 yaşına giren Emircan'ın doğum gününü gözü yaşlı halası unutmadı.

Vefakar hala Fatma Çantalı, unutmadı. Antakya şehir mezarlığına gelerek yeğenini yad eden acılı hala, mezar başında göz yaşlarına boğuldu. Yeğeninin mezarına çiçek bırakan gözü yaşlı hala, zor anlar yaşadı.

Yeni yaşında mezarda

Acılı hala Fatma Çantalı, yeğenini doğum gününde unutmadığını dile getirerek; “Biz burada Akevler Mahallesi'nde oturuyorduk. Bizim evimiz 3.kattaydı. Bizim ev 1 buçuk kat dibe çöktü. Biz şimdi 3.katta olduğumuz için hayattayız. Alt katta olsak zaten hayatta kalamazdık. Burada yengem, burada oğlu yatıyor. Abim vefat etti depremde. Annem enkazdan 4 gün sonra çıktı. Adana’ya götürdük, tedavi gördü orada.

Burada yatan yengem. Burada yatan ise oğlu. Ama abimi Narlıca'ya gömdük. Bu gün yeğenimin doğum günüydü, o yüzden biz geldik.

Biz burada konteynerde kalıyoruz. Yeğenim hayatta olsaydı bu gün 16 yaşında olacaktı. Lise 3’e geçecekti. Benim oğlumla aynı yaştalar. Evimiz çok yakındı, çok samimiydik. Doğum günü gelelim dedik.

Çok acı bir şey, tarif edemiyorum. Çok kötü bir şey. Biz bulduk, defnettik. Ama şimdi yoklar. Biz çok mücadele verdik, insan gücüyle yapacak bir şey değildi.” dedi.