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    Hatay'da güneş enerji sistemini tamir etmek isterken çatıdan düştü

    Dörtyol'da 6 katlı binada güneş enerji sistemini tamir etmeye çalışırken çatıdan düşen işçi Lokman Aslan, hayatını kaybetti.
    • 05.12.2022 - 17:00
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 17:03
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    Hatay'da güneş enerji sistemini tamir etmek isterken çatıdan düştü

    Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Özerli Mahallesi'nde, talihsiz bir olay meydana geldi.

    Güneş enerji sistemini tamir etmek için 6 katlı apartmanın çatısına çıkan işçi Lokman Aslan (44), dengesini kaybetmesi sonucu düştü.

    Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

    Aslan'ın düştüğünü görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    Ağır yaralı olarak ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne götürülen Aslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    DHA'nın haberine göre; Lokman Aslan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

    Hatay da güneş enerji sistemini tamir etmek isterken çatıdan düştü #1

    Hatay da güneş enerji sistemini tamir etmek isterken çatıdan düştü #2


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