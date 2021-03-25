Hatay'da hacizli gemi, fırtınayla karaya oturdu

Hacizli olması sebebiyle açıkta bekleyen Ro-Ro gemisi, fırtınayla birlikte İskenderun sahiline sürüklendi.

Hatay İskenderun'da hacizli olduğu için 10 yıldır körfezden ayrılamayan Aqua Herkules isimli Ro-Ro gemisi dün gece fırtına nedeniyle sürüklenmeye başladı.

Demir zincirlerinin koptuğu değerlendirilen gemi sürüklenerek Payas-Dörtyol açıklarında karaya oturdu.

Gemide mürettebatın bulunmadığı, yakıtının olmadığı, makinelerinin ve jeneratörünün de çalışmadığı öğrenildi.

PARK ALANINA ÇEKİLECEK

Geminin tehlike yaratmaması için hava şartları iyileştiğinde çekicilerle tekrar İskenderun Körfezi açıklarındaki park alanına çekileceği bildirildi.









