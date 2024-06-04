İHA
Hatay Dörtyol ilçe merkezinde meydana gelen kazada, cadde üzerine bulunan orta refüjden bisikletiyle karşıya geçmek isteyen kız çocuğuna hafif ticari araç çarptı.
Kazada çocuk hafif şekilde yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Çocuğun sağlık durumu iyi
Çocuğa aracın çarptığı ve bisikletiyle havaya uçtuğu anlar, anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazada hafif yaralanan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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