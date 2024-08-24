İHA
Hatay'da geçtiğimiz aylarda meydana gelen kazada, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bulunan üst geçitten 31 ADG 545 plakalı hafriyat kamyonu çevre yoluna uçmuştu.
Yaklaşık 5 metrelik duvardan uçan kamyonun sürücüsü yaralanmıştı.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Kaza anına ait görüntüler kameraya yansıdı.
Görüntülerde; yola dökülen sıvıdan dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonun üst geçitten uçtuğu görüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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