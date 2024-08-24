İHA

Hatay'da geçtiğimiz aylarda meydana gelen kazada, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bulunan üst geçitten 31 ADG 545 plakalı hafriyat kamyonu çevre yoluna uçmuştu.

Yaklaşık 5 metrelik duvardan uçan kamyonun sürücüsü yaralanmıştı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

anına ait görüntüler kameraya yansıdı.

Görüntülerde; yola dökülen sıvıdan dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonun üst geçitten uçtuğu görüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)