İHA
Hatay’ın Defne ilçesindeki Harbiye Mahallesi mevkiinde, kum yüklü bir Mercedes Benz hafriyat kamyonu, hem hareket halindeki hem de park edilmiş toplam yedi araca çarparak büyük bir kazaya yol açtı.
7 ARAÇ HASAR GÖRDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI
Çarpışma sonucu araçlar kullanılamaz hale gelirken, kazada sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlk değerlendirmelere göre, yaralanan dört kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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