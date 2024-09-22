Hatay'da hafriyat kamyonu 7 araca çarptı Hatay'da kum yüklü hafriyat kamyonunun 7 aracı biçtiği kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

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İHA

Hatay’ın Defne ilçesindeki Harbiye Mahallesi mevkiinde, kum yüklü bir Mercedes Benz hafriyat kamyonu, hem hareket halindeki hem de park edilmiş toplam yedi araca çarparak büyük bir kazaya yol açtı.

7 ARAÇ HASAR GÖRDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

Çarpışma sonucu araçlar kullanılamaz hale gelirken, kazada sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlk değerlendirmelere göre, yaralanan dört kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)