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    Hatay'da halatla evine girmeye çalışan adam asılı kaldı

    Dışarı çıktığı sırada anahtarını almadığını fark eden yaşlı adam, çareyi çatıdan halatla aşağı inmekte buldu. Halatın kısa kalmasıyla asılı kalan şahsı, itfaiye ekipleri kurtardı.
    • 14.11.2022 - 17:54
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 18:01
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    Hatay'da halatla evine girmeye çalışan adam asılı kaldı

    72 yaşındaki adamın, anahtarını unuttuğu evine girme yöntemi görenleri şaşkına çevirdi.

    Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan İbrahim Çelikdemir, dışarı çıktığı sırada anahtarını evinde unuttuğunu fark etti.

    Halatla çatıdan sarktı

    Dışarda kalan Çelikdemir, kendince bir yöntem geliştirerek harekete geçti.

    4 katlı binanın çatı katına çıkan yaşlı adam, yanına aldığı halatın bir ucunu sabit bir yere, diğer ucunu da bacağına bağlayarak aşağı sarktı.

    Hatay da halatla evine girmeye çalışan adam asılı kaldı #1

    Dairesine kadar inemedi

    Dairesinin penceresine kadar inen Çelikdemir, tuttuğu halatın kısa kalması nedeniyle dairesine kadar inemedi.

    Büyük korku yaşayan adamın yardım çığlıklarını duyan mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Hatay'da halatla evine girmeye çalışan adam asılı kaldı VİDEO

    Hatay da halatla evine girmeye çalışan adam asılı kaldı #2

    Bacağı morardı

    Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, dairenin kapısını açarak pencereden Çelikdemir’i kurtarıp, içeri aldı.

    DHA'nın aktarımına göre; halat bağladığı bacağı moraran yaşlı adam hastaneye götürüldü.

    Hatay da halatla evine girmeye çalışan adam asılı kaldı #3


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